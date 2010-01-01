Сколько стоит ремонт квартиры в 2025?

Ремонт квартиры — это один из самых частых и одновременно самых непредсказуемых расходов. Каждый год цены на материалы и работу растут, а разница между «черновым» и «чистовым» ремонтом иногда достигает 2–3 раз. Чтобы сориентироваться в реальных цифрах, давайте разберём, сколько стоит ремонт квартиры площадью 50–60 м² в 2025 году.