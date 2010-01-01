Сколько стоит ремонт квартиры в 2025?

Задать вопрос
Ремонт квартиры — это один из самых частых и одновременно самых непредсказуемых расходов. Каждый год цены на материалы и работу растут, а разница между «черновым» и «чистовым» ремонтом иногда достигает 2–3 раз. Чтобы сориентироваться в реальных цифрах, давайте разберём, сколько стоит ремонт квартиры площадью 50–60 м² в 2025 году.
Цель: обновить внешний вид.
Работы: покраска стен и потолков, поклейка обоев, замена напольного покрытия.
Не включает: перепланировку, замену электрики и сантехники.
Косметический ремонт
Цель: полностью обновить квартиру.
Работы: выравнивание стен, стяжка полов, новая электрика, сантехника, демонтаж старых покрытий, замена дверей и окон.
По сути — квартира «с нуля», но без изменения планировки.
Капитальный ремонт
Цель: стильный современный интерьер с дизайнерскими решениями.
Работы: капитальный ремонт + сложные конструкции (гипсокартон, ниши, декоративные покрытия, натяжные потолки, встроенная мебель).
Стоимость зависит от материалов и уровня дизайнерских решений.
Евроремонт или «под ключ»
01. Виды ремонта:
от легкого макияжа до полной перезагрузки
02. Средние цены на работы в 2025 году
(данные собраны по рынку центральной России, могут немного отличаться по регионам)
Черновые работы (демонтаж, стяжка, штукатурка, шпаклёвка)
6 000–7 500 ₽/м²
Электрика «под ключ»
3 500 ₽/м²
Сантехника (разводка труб, установка приборов)
100 - 120 тыс. ₽ за ванную/кухню
Укладка плитки
3 500 – 4 000 ₽/м²
Покраска стен/потолков
500 – 800 ₽/м²
Поклейка обоев
700 – 1 200 ₽/м²
Ламинат/паркет
900 – 1 500 ₽/м²
Двери
от 7 000 ₽ установка с материалами
03. Пример расчёта на квартиру 50 м²
Работы
~500 тыс. ₽
Материалы:
~250 тыс. ₽
Итого:
650 – 750 тыс. ₽
Косметический ремонт
Работы
~800 тыс. ₽
Материалы:
~350–450 тыс. ₽
Итого:
1,250 – 1,350 млн. ₽
Капитальный ремонт
Работы
~1 млн – 1,5 млн. ₽
Материалы:
~600 – 1 млн. ₽
Дизайн-проект
100 – 200 тыс. ₽
Итого:
1,7 – 2,7 млн. ₽
Евроремонт (с дизайнером)
от 20 до 60 тыс. ₽ за весь ремонт.
Доставка и подъём материалов:
10–20 тыс. ₽.
Вывоз мусора:
обычно +10–15% к смете (например, замена труб, скрытые дефекты).
Непредвиденные работы:
от 15 до 50 тыс. ₽.
Согласования (если есть перепланировка):
04. Скрытые расходы
Закупать материалы у проверенных поставщиков напрямую, а не в рознице.
Использовать средний сегмент материалов (например, плитка Польша/Беларусь вместо Италии).
Доверить бригаде «черновые» работы, а часть «чистовых» сделать самому (поклейка обоев, покраска).
Всегда брать письменную смету с фиксированной ценой.
05. Как можно сэкономить
без потери качества
06. Тенденции ремонта в 2026 году
Популярность «умных» решений:
тёплые полы, датчики протечек, встроенное освещение.
Рост цен на материалы:
особенно на плитку, дерево и импортные покрытия (+10–15% за год).
Минимализм и сканди
остаются в тренде — меньше декоративных элементов, больше функциональности.
Итог
Главный совет: всегда делайте смету с запасом в 15–20% и выбирайте мастеров по рекомендациям. Это позволит избежать переплат и переделок.
Давайте посчитаем ваш ремонт вместе? Закажите бесплатную выездную консультацию. Наш инженер приедет, оценит фронт работ глазами практика и подготовит смету. Без прикрас. Без скидок на «авось». Только честные цифры и рабочие решения для ваших метров.
Ремонт квартиры в 2025 году — удовольствие недешёвое. Косметика в 50 м² обойдётся минимум в 650 тыс. ₽, капитальный ремонт — около 1,25 млн. ₽, а современный «евро» с дизайнером легко перевалит за полтора и даже два миллиона.
