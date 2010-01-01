Сколько стоит ремонт квартиры в 2025?

Цель: обновить внешний вид.
Работы: покраска стен и потолков, поклейка обоев, замена напольного покрытия.
Не включает: перепланировку, замену электрики и сантехники.
Цель: полностью обновить квартиру.
Работы: выравнивание стен, стяжка полов, новая электрика, сантехника, демонтаж старых покрытий, замена дверей и окон.
По сути — квартира «с нуля», но без изменения планировки.
Цель: стильный современный интерьер с дизайнерскими решениями.
Работы: капитальный ремонт + сложные конструкции (гипсокартон, ниши, декоративные покрытия, натяжные потолки, встроенная мебель).
Стоимость зависит от материалов и уровня дизайнерских решений.
Евроремонт или «под ключ»
от легкого макияжа до полной перезагрузки